Mercato - PSG : Le clan Messi a du mal avec le transfert au PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 10h45 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a donc quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un grand changement qui pose visiblement certains problèmes à la famille de l’Argentin.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour a finalement pris fin cet été, après 21 ans d’union. Alors qu’on pensait que l’Argentin ferait toute sa carrière en Catalogne, les finances blaugrana en ont décidé autrement, rendant impossible sa prolongation. Par conséquent, Messi a dû faire ses valises et c’est au PSG qu’il a choisi de s’installer. Un nouveau chapitre pour La Pulga, qui pour l’instant un peu de mal à se faire à sa nouvelle vie à Paris. Et il ne serait de même pour ses proches.

Une adaptation compliquée !