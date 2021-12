Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi se lâche en coulisse sur Pochettino !

Publié le 9 décembre 2021 à 9h45 par T.M. mis à jour le 9 décembre 2021 à 9h49

Alors que le positionnement de Lionel Messi au PSG fait énormément réagir, cela vaudrait aussi pour la star argentine.

Cet été, le PSG a frappé fort en récupérant Lionel Messi, qui n’a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. Alors que l’association avec Neymar et Kylian Mbappé faisait saliver tout le monde, sur le terrain, la vérité est bien différente. En effet, depuis son arrivée, Messi affiche un rendement bien loin de ses standards. Mais comment expliquer une telle différence à propos des performances du septuple Ballon d’Or ? Pour certaines, cela résiderait dans le positionnement de Lionel Messi exigé par Mauricio Pochettino.

L’incompréhension de Messi…