Mercato - PSG : Messi veut aider le Qatar à boucler un incroyable coup !

Publié le 9 décembre 2021 à 8h15 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé tarde à trouver un accord avec le FC Barcelone pour sa prolongation, Lionel Messi se verrait bien évoluer au côté de l’international français au PSG.

Après le départ de Neymar au PSG en 2017, le FC Barcelone a décidé de se tourner vers Ousmane Dembélé. Un choix qui n’a pas été payant, en raison des nombreuses blessures de l’international français, mais le pire est peut-être à venir pour le club culé. Ousmane Dembélé est en effet dans sa dernière année de contrat, et les discussions traînent en longueur pour sa prolongation, malgré la volonté de Xavi d’en faire un élément central de son nouveau projet. « C'est un joueur très important et je crois toujours qu'il peut être le meilleur joueur à son poste. Il est un exemple et je lui ai fait comprendre très clairement le projet que nous avons avec lui et il sera vital pour nous. Je ne me lancerai pas dans la question des chiffres, mais en ce qui concerne le projet, je pense qu'il pourrait finir par faire pencher la balance », confiait récemment l’entraîneur du Barça. Ousmane Dembélé disposerait de plusieurs pistes en Premier League, mais le PSG pourrait également se mêler à la lutte.

Messi souhaiterait voir Dembélé au PSG