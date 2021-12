Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid engage un nouveau bras de fer avec le PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En plus de Kylian Mbappé ou encore d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid serait prêt à jouer des coudes avec le PSG dans le dossier Franck Kessié.

Que ce soit pour Kylian Mbappé au cours du dernier mercato estival, le PSG ayant repoussé les multiples offensives du Real Madrid pour le transfert de l’attaquant du Paris Saint-Germain, ou pour d’autres dossiers sur le marché des transferts, le Real Madrid se montre régulièrement en compétition avec le PSG. Et ce serait également le cas pour Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski ou encore… Franck Kessié ! Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC, l’international ivoirien de 24 ans ferait en plus de celle du PSG, tourner la tête du comité de direction du Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à mettre des bâtons dans les roues du PSG pour Kessié