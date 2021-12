Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’ASSE a le choix pour le successeur de Puel !

Publié le 9 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que l’ASSE cherche son prochain entraîneur, Roland Romeyer assure qu’il y a du monde qui prétend à ce poste.

Claude Puel n’aura donc pas survécu à la claque reçue face à Rennes. Déjà fragilisé à l’ASSE, l’entraîneur français a ainsi été remercié par sa direction. Désormais, un nouveau chapitre va s’ouvrir dans le Forez et la question est de savoir qui va venir s’asseoir sur le banc de l’ASSE. Chez les Verts, les recherches sont en cours pour trouver le prochain entraîneur et deux noms reviennent avec insistance : Pascal Dupraz et Frédéric Hantz. Mais cela pourrait ne pas être les seules options.

« Il y a un paquet de prétendants »