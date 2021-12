Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Sablé, Dupraz… La difficile succession de Claude Puel pour l’ASSE !

Publié le 8 décembre 2021 à 14h30 par T.M.

Après avoir enfin tranché dans le vif en mettant à pied Claude Puel, l’ASSE s’est lancée à la quête d’un nouvel entraîneur pour tenter de relever la tête. Toutefois, bien que les solutions seraient nombreuses, cette tâche ne serait pas si simple que cela pour les Verts…

Qui sera le prochain entraîneur de l’ASSE ? Telle est la question que tout le monde se pose dans le Forez suite à la mise à pied de Claude Puel. En grand danger depuis plusieurs semaines déjà, l’entraîneur de 60 ans n’a donc pas survécu à la débâcle connue à Geoffroy-Guichard face à Rennes (0-5). Cela s’arrête donc là encore l’ASSE et Puel et désormais, pour ouvrir un nouveau chapitre, un entraîneur est recherché. Reste à trouver l’heureux élu, mais comme l’explique L’Equipe ce mercredi, les Verts sont en difficulté dans leurs recherches, de quoi les obliger à revoir leurs plans. Ainsi, initialement, Julien Sablé devait seulement assurer la reprise de l’entraînement, le voilà qu’il devrait faire l’intérim sur le banc de touche pour la prochaine rencontre face à Reims, samedi. Un scénario que Loïc Perrin et le reste de la direction stéphanoise n’envisageaient pas étant donné la proximité entre Sablé et Claude Puel, ainsi que le premier passage raté de l’ancien joueur de l’ASSE sur le banc stéphanois en 2017.

Ce n’est pas encore réglé avec Puel !

La succession de Claude Puel est donc encore loin d’être réglée. Il faut dire que le départ de l’ex-entraîneur de l’ASSE n’est pas encore officiellement entériné. En effet, pour pouvoir nommer un nouvel entraîneur, les Verts doivent d’abord régler cela. Et si Puel n’est plus en charge de l’équipe première, il reste toujours le manager général et membre du directoire de l’ASSE. De quoi compliquer un peu les choses pour les Stéphanois.

40 candidatures pour le prochain entraîneur !