Mercato - ASSE : Les annonces de l’ASSE sur la succession de Claude Puel !

Publié le 8 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Après avoir mis à pied Claude Puel, l’ASSE se cherche un nouvel entraîneur. Un dossier évoqué par Roland Romeyer.

L’humiliation de l’ASSE contre Rennes aura donc été celle de trop pour Claude Puel. Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines déjà, le technicien a été remercié par les Verts. En pleine crise, l’ASSE espère donc relever la tête avec un autre entraîneur que Puel. Si Julien Sablé assure actuellement l’intérim dans le Forez, les Verts se cherchent un nouveau technicien et pour venir occuper ce poste, plusieurs noms sont évoqués comme Pascal Dupraz ou encore David Guion.

« Ils ont la responsabilité de choisir le coach »