Mercato - ASSE : Deux pistes chaudes sont confirmées pour remplacer Puel !

Publié le 7 décembre 2021 à 9h00 par A.C.

Claude Puel écarté, l’ASSE travaille désormais pour lui trouver un successeur assez rapidement. Et les options menant à Pascal Dupraz et David Guion sont confirmées...

La défaite face au Stade Rennais (0-5) a-t-elle été celle de trop pour Claude Puel ? Ce dernier a été limogé ce dimanche, mais des récentes révélations laissent penser que ce scénario avait déjà été préparé depuis longtemps. Selon L’Équipe , la lettre de renvoi aurait même été rédigée il y a un mois, soit plus ou moins après le match nul de Saint-Étienne face au FC Metz (1-1), lors de la douzième journée de Ligue 1. Désormais, le Verts devront trouver un successeur à Puel et sur le10sport.com nous vous avons révélé que le grand favori est Pascal Dupraz, qui n’a plus de club depuis son départ du SM Caen, en mars 2021.

Dupraz et Guion au coude à coude