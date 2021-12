Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Puel... Pierre Ménès dresse un constat accablant !

Publié le 7 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Au lendemain de la mise à pied de Claude Puel, Pierre Ménès ne cache pas ses doutes pour l'avenir de l'ASSE.

Dimanche, après la grosse défaite de l'ASSE contre le Stade Rennais (0-5), Claude Puel a été mis à pied comme l'expliquait le club par le biais d'un communiqué : « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle ». Une décision qui ne surprend pas Pierre Ménès qui estime toutefois que tous les problèmes des Verts ne seront pas résolus si facilement.

Pierre Ménès s'inquiète pour les Verts