Mercato - ASSE : Avant la vente, les Verts lancent leur révolution !

Publié le 7 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Avec le départ de Claude Puel, l'ASSE a consenti quelques changements en interne afin de relancer le club avant la vente tant attendu.

Après y avoir échappé pendant dans de longues semaines, Claude Puel a finalement été mis à pied dimanche après la déroute face au Stade Rennais. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club. Par conséquent, avant la vente du club, l'ASSE se lance dans un refonte de son organigramme.

Puel out, les anciens de retour ?