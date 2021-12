Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont tranché pour la succession de Puel !

Publié le 6 décembre 2021 à 17h10 par A.M.

Privilégiant désormais la solution interne pour remplacer Claude Puel, l'ASSE devrait annoncer la nomination de Julien Sablé sur le banc afin d'assurer une mission d'intérim.

Dimanche, par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de Claude Puel. « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club. Il faut dire que le Verts ont concédé une nouvelle lourde défaite, cette fois-ci contre le Stade Rennais (0-5). Et après plusieurs heures de discussions, l'ASSE devrait opter pour la solution interne.

Sablé devrait assurer l'intérim