Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un sale coup à Leonardo !

Publié le 8 décembre 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait sur les tablettes du PSG, du Real Madrid et de Tottenham. Alors que Leonardo serait prêt à tripler le salaire de l'Ivoirien, Antonio Conte serait actuellement largué sur ce dossier, contrairement à Florentino Pérez.

Alors que son contrat court jusqu'au 30 juin, Franck Kessie va quitter le Milan AC librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Franck Kessie pour 0€. Et alors que la prolongation du joueur serait toujours au point mort, le directeur sportif du PSG serait prêt à payer une somme folle pour obtenir gain de cause sur ce dossier. D'après TMW , Leonardo envisagerait de tripler le salaire de Franck Kessie pour le convaincre de s'envoler vers Paris l'été prochain. Toutefois, le PSG devrait tout de même se méfier du Real Madrid sur ce dossier.

Un duel PSG-Real Madrid pour Franck Kessie ?