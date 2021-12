Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup gratuit déjà promis à Leonardo ?

Publié le 1 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Paolo Maldini a maintenu l’espoir d’une prolongation de FrancK Kessié, convoité par le PSG. Que faut-il en penser ? Analyse.

Contacté par Sky Sport Italia, Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC, a fait le point sur le prochain mercato hivernal ainsi que le dossier des prolongations, notamment celle de Franck Kessié, convoité par le PSG et pour l’instant libre en juin : « Honnêtement, notre équipe est compétitive et pour le moment nous n'avons aucune intention de faire quoi que ce soit et je ne pense pas que nous ferons quoi que ce soit d’ailleurs. Pour les prolongations, nous y travaillons toujours, il y a des négociations et tant qu'il y a du temps il y a de l'espoir ». Que faut-il en penser ?

Si Kessié pas déjà prolongé…

Les phrases de Maldini apparaissent tout à fait classiques dans ce genre de circonstance, à savoir que le club n’ayant pas réussi à prolonger son joueur en fin de contrat, maintient l’espoir d’une prolongation et refuse d’acter le principe d’un départ en juin, alors qu’il apparaît clair que si aucun accord n’a été trouvé à cette période de l’année, il n’y en aura aucun. En clair, le fait que Maldini évoque comme toujours possible une prolongation de Kessié n’a pas de grande consistance. Aujourd’hui, il faudrait un improbable revirement pour que le milieu ivoirien prolonge... Un excellent coup en prévision pour le PSG ?