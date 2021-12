Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un pont d'or à cette cible à 0€ !

Publié le 9 décembre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Franck Kessie serait dans le collimateur du PSG. Alors que l'écart serait trop grand entre les demandes du joueur et l'offre du Milan AC pour prolonger, le club parisien serait prêt à tripler le salaire de l'Ivoirien pour le faire plier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. Alors que Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Georginio Wijnaldum (Liverpool) étaient en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, Leonardo a réussi à les convaincre de signer librement et gratuitement à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait également alerté le directeur sportif du PSG. Et pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, Leonardo serait prêt à employer les grands moyens.

Le PSG veut tripler le salaire de Franck Kessie