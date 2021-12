Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour l'avenir de cet indésirable !

Publié le 8 décembre 2021 à 23h00 par D.M.

Alors qu'il était prêt à écouter les offres cet hiver, Luka Jovic serait prêt à rester au Real Madrid et observer la direction que prend sa carrière.

Recruté 63M€ en 2019, Luka Jovic avait pour mission de concurrencer, mais aussi d’épauler Karim Benzema. Mais l’attaquant arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable aussi bien sous les ordres de Zinédine Zidane, que de Carlo Ancelotti. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Jovic envisageait de quitter el club espagnol lors du prochain mercato hivernal et d’écouter les offres. Mais sa situation a radicalement changé ces derniers jours.

Jovic ne veut plus quitter le Real Madrid