Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà écrit pour l’avenir de ce cadre du vestiaire !

Publié le 8 décembre 2021 à 21h30 par D.M.

Lié au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, Marcelo devrait quitter le club espagnol au terme de son contrat et retourner au Brésil.

La fin de la saison devrait entraîner le départ de plusieurs jours au Real Madrid. Liés contractuellement à la formation espagnole, Isco, Gareth Bale, mais aussi Marcelo ne seront pas retenus et pourraient même quitter la Liga dès le mois de janvier si une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants. Un tournant majeur pour ces trois joueurs et notamment pour Marcelo, présent au Real Madrid depuis 2007. Mais âgé de 33 ans, le latéral ne fait pas partie des premiers choix de Carlo Ancelotti et aurait perdu la confiance de ses dirigeants.

Marcelo vers un retour au Brésil