Mercato - PSG : Leonardo déjà largué dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 9 décembre 2021 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger pourrait donner un nouvel élan à sa carrière, avec le Paris Saint-Germain qui semble l’attendre au tournant.

Décidément, les routes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain se croisent sans cesse. Les deux géants européens s’opposent déjà sur le dossier Kylian Mbappé, qui devrait filer entre les doigts du PSG à la fin de la saison, mais c’est également le cas pour Paul Pogba ou encore Erling Haaland, qui pourraient également quitter leurs clubs respectifs l’été prochain. Un nouveau dossier s’est ajouté à cette liste, puisque The Independent a récemment annoncé un grand pas en avant du Real Madrid dans la course à Antonio Rüdiger, une cible de longue date du PSG.

Un duel entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour Rüdiger