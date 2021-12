Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Casemiro a choisi sa prochaine destination !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h15 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2025, Casemiro figurerait sur les tablettes du PSG et de Chelsea. Et malheureusement pour Leonardo, Thomas Tuchel serait l'actuel favori sur ce dossier, car le Brésilien lui aurait déjà donné sa parole.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. En effet, Doha a déjà la tête ailleurs et rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Avant de finaliser l'arrivée du technicien français, Leonardo préparerait déjà le terrain pour lui offrir une équipe qui lui convient. En effet, d'après El Nacional , le directeur sportif du PSG aimerait recruter Casemiro, surtout si Zinedine Zidane arrivait à Paris. Toutefois, Leonardo pourrait voir Thomas Tuchel lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Thomas Tuchel aurait déjà le feu vert de Casemiro