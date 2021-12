Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La menace Tuchel prend forme pour Dembélé !

Publié le 8 décembre 2021 à 13h00 par A.C.

En fin de contrat, Ousmane Dembélé pourrait bien filer entre les doigts de Xavi et quitter le FC Barcelone en juin prochain.

Ça serait une véritable catastrophe pour le FC Barcelone. Alors que Xavi aurait clairement réclamé sa prolongation à ses dirigeants, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Pire, dès le 1er janvier prochain il pourra déjà négocier avec d’autres clubs et les occasions ne semblent pas manquer. La presse catalane assure que l’entourage de Dembélé ne ferait pas du tout le jeu du Barça, poussant plutôt le Champion du monde 2018 vers la Premier League, où l’on serait prêt à le couvrir d’or.

Le clan Dembélé discuterait avec Tuchel