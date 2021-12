Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça contre-attaque dans le dossier Dembélé !

Publié le 7 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait passer outre la supposée volonté d’Ousmane Dembélé d’aller voir ailleurs en faisant le forcing afin d’aboutir à une prolongation de contrat.

À l’instar de Lionel Messi à l’intersaison, Ousmane Dembélé pourrait être lui aussi amené à quitter le FC Barcelone par le biais de son éventuel futur statut d’agent libre. En effet, le contrat du champion du monde tricolore au Barça arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et malgré les louanges du président Joan Laporta, de la nouvelle recrue Dani Alves et de l’entraîneur Xavi Hernandez, Dembélé aurait fait part de ses velléités de départ au technicien espagnol d’après la presse ibérique.

Le Barça est convaincu de ses chances pour prolonger Dembélé