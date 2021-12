Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisses pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est dans le dur dans le dossier Ousmane Dembélé, bon nombre de clubs seraient à l’affût pour l’enrôler l’été prochain.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé semble clairement se diriger vers un départ libre du FC Barcelone. Et pour cause, rien n’indique que l’international français finira par parapher un nouveau bail dans la mesure où les négociations traînent en longueur depuis des semaines et qu’aucun accord n’a encore été trouvé. Le Barça refuserait néanmoins de lâcher l’affaire et prévoirait une dernière approche si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse afin de convaincre Ousmane Dembélé.

Au moins quatre clubs ciblent Ousmane Dembélé