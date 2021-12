Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va tenter le tout pour le tout avec Dembélé !

Publié le 6 décembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le dossier Ousmane Dembélé est plus que jamais dans l’impasse, le club catalan va tenter une dernière fois de débloquer la situation.

Plus le temps passe, et plus le scénario d’un départ libre en fin de saison d’Ousmane Dembélé semble se préciser pour le FC Barcelone. En effet, les négocations entre les deux parties trainent en longueur depuis des semaines et aucun terrain d’entente n’a encore pu être trouvé, et ce alors que son agent semble gagner du temps et qu’il souhaiterait voir son client rejoindre un nouveau club afin de toucher le jackpot. Mais bien qu’il soit actuellement dos au mur, le FC Barcelone aurait l’intention de tenter une ultime approche.

L’offre de la dernière chance pour Ousmane Dembélé ?

En effet, Gerard Romero annonce ce lundi que le Barça va rencontrer l’agent d’Ousmane Dembélé afin de lui proposer une augmentation de 1 M€ plus des bonus. Cela pourrait ainsi lui rapporter un salaire brut de 11 M€/an hors bonus, soit 7,5 M€/an net. Le journaliste indépendant insiste par ailleurs sur le fait qu’il s’agira là de la dernière proposition du FC Barcelone. À prendre ou à laisser donc. Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse d’Ousmane Dembélé…