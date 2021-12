Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Trois clubs se renseignent sur un Strasbourgeois

Publié le 6 décembre 2021 à 20h05 par Alexis Bernard

En fin de contrat, Anthony Caci se retrouve fortement courtisé ces dernières semaines. Voici trois clubs qui viennent de se positionner sur lui.

Les chances de voir Strasbourg conserver Anthony Caci sont quasi nulles. Le défenseur français arrive en fin de contrat et les sollicitations pleuvent depuis plusieurs semaines. Comme révélé par le10sport.com, des clubs allemands sont dans la course depuis cet été. Et selon nos sources, c’est au tour de l’Angleterre et l’Italie de s’inviter dans la danse. Watford, l’Udinese et le Torino ont pris des renseignements pour l’été à venir avec l’intention de transmettre une offre à Anthony Caci, en très grande forme avec le Racing en cette fin d’année. Pour l’heure, la destination la plus probable reste la Bundesliga.