Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… L’avenir de Pochettino dicté par les stars ?

Publié le 6 décembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino s’écrit en gros pointillés au PSG, la direction du club parisien pourrait être tentée de le limoger pour contenter ses stars. Explications.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au sein du club de la capitale. Comme révélé par le10sport.com, la question de son licenciement n’est plus taboue en interne, et ce après deux départs avortés au début de l’été puis en novembre. Le Qatar aimerait de son côté installer Zinedine Zidane sur son banc et discute en ce sens avec son entourage de longue date.

Kylian Mbappé et Leo Messi ont une dent contre Mauricio Pochettino