Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux prétendants inattendus pour Eden Hazard ?

Publié le 6 décembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Considéré comme indésirable au Real Madrid, Eden Hazard se chercherait une porte de sortie pour se relancer. Et le Belge pourrait bien faire son retour en Premier League.

Plus le temps passe, moins la situation d’Eden Hazard semble s’arranger. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, l’ailier belge n’a jamais réussi à répondre aux attentes placées en lui. Régulièrement sujet aux blessures, le joueur de 30 ans a souvent été indisponible. Par cela, Eden Hazard s’est attiré la foudre des supporters du Real Madrid. Cette saison, l’ancien de Chelsea semble même avoir perdu sa place dans le onze de départ de Carlo Ancelotti, notamment suite à l’éclosion de Vinicius Jr. Désormais considéré comme un indésirable, Eden Hazard pourrait donc envisager son avenir ailleurs qu’à Madrid. Et il pourrait bien faire son retour en Premier League.

Everton et West Ham aimeraient recruter Eden Hazard