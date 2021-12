Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prochain club d'Ousmane Dembélé déjà identifié ?

Publié le 7 décembre 2021 à 20h00 par D.M.

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Pour les dirigeants catalans, l'international français refuse de signer car il souhaiterait porter le maillot de Chelsea.

A en croire la presse espagnole, l’heure du départ a sonné pour Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 pour pallier le départ de Neymar au PSG, l’international français refuserait de prolonger son bail avec le FC Barcelone. Et pour cause, le joueur aurait annoncé à ses dirigeants et à Xavi qu’il souhaitait quitter la Catalogne à l’issue de son contrat. Libre à la fin de la saison, Dembélé est libre de négocier avec l’équipe de son choix à partir du mois de janvier et pourrait bien décider de rejoindre un club de Premier League lors du prochain exercice.

Dembélé proche de Chelsea ?