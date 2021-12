Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après l’échec en Ligue des champions, Xavi prépare des départs !

Publié le 9 décembre 2021 à 8h30 par Th.B.

Bien que Xavi Hernandez ait fait part de son engagement envers le groupe de joueurs du FC Barcelone, l’élimination en phase de poules de Ligue des champions inciterait l’entraîneur du Barça à se débarrasser de pas moins de trois éléments cet hiver.

Habitué des phases à élimination directe de la Ligue des champions, le FC Barcelone va cette fois-ci devoir se contenter de la Ligue Europa lors de la reprise des compétitions européennes en février prochain. En effet, n’ayant pas pu remporter sa « finale » face au Bayern Munich mercredi soir (0-3) lorsque le Benfica Lisbonne prenait le meilleur sur le Dynamo Kiev (2-0), le Barça a terminé à la 3ème place du Groupe E, synonyme de Ligue Europa. L’ère Xavi Hernandez ne démarre donc pas sur les chapeaux de roues, la légende blaugrana ayant été nommée entraîneur en novembre dernier n’a rien pu faire pour inverser la tendance en Europe. Et cet échec pourrait inciter Xavi à passer un coup de balai dans l’effectif.

Trois départs cet hiver pour lancer l’ère Xavi ?