Mercato - ASSE : Transferts, vente... Vers une catastrophe pour les Verts ? La réponse !

Publié le 9 décembre 2021 à 7h30 par A.M.

Malgré le retard pris par la vente du club, l'ASSE n'est pas en danger à court terme et peut tenir jusqu'à la fin de la saison compte tenu du fait que ses comptes sont à l'équilibre.

Depuis le mois d'avril, l'ASSE est en vente. Mais alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo espéraient réussir à trouver un repreneur d'ici la fin de l'année, cela semble de plus en plus improbable. Et pour cause, KPMG, cabinet d'audit en charge de l'étude des dossiers de candidature, a repoussé deux offres, celles d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier. Et bien qu'un projet russe, porté par Total Sport Investments et le milliardaire Sergeï Lomakin, ainsi qu'un projet local à l'initiative de Serge Bueno, patron de de Smart Good Things, soient en course, aucune nouvelle offre n'a été transmise.

Pas de risque de dépôt de bilan