Mercato - ASSE : Milliardaire, Russie... La vente de l'ASSE s'accélère !

Publié le 8 décembre 2021 à 19h00 par A.M.

En course depuis quelques semaines pour racheter l'ASSE, le projet russe, porté par Total Sport Investment, aurait eu accès à la Data Room. Une nouvelle étape cruciale.

Malgré l'échec des projets d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, le processus de vente de l'ASSE suit son cours avec notamment avec l'irruption de nouveau candidat à l'image de Total Sport Investment. Ce fonds d'investissement russe dirigé par Roman Dubov qui est conseiller par Michel Salgado, ancien défenseur du Real Madrid, s'appuie sur la puissance financière du milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon le classement du magazine Forbes .

Le projet russe a eu accès à la Data Room