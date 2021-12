Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux projets colossaux se dégagent pour la vente du club !

Publié le 8 décembre 2021 à 18h10 par A.M.

Lancé depuis plusieurs mois, le processus de vente de l'ASSE se précise puisque deux projets se détachent et semblent avoir les faveurs de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Après l'échec des projets menés par Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont toutefois pas renoncé à l'idée de vendre l'ASSE. Bien au contraire même puisque plusieurs autres candidats fortunés se sont positionnés. Récemment, L'Equipe dressait la liste des nouveaux projets en lice qui sont au nombre de quatre avec plus ou moins de chance d'aboutir. Il s'agit des fonds d'investissement américain 777 Partners et Terrapin Partners, du projet russe porté par Total Sport Investment ainsi que du projet local mené par Serge Bueno, qui dirige Smart Good Things, entreprise déjà sponsor de l'ASSE.

Le projet russe et le projet local sont les favoris