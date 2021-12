Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts peuvent rêver à un mercato à 50M€ !

Publié le 9 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Porteur d'un projet local pour racheter l'ASSE, Olivier Markarian annonce avoir les moyens de ses ambitions, dès le mercato d'hiver.

Bien que son projet ait été retoqué par KPMG, le cabinet d'audit en charge de l'étude des dossiers de rachat de l'ASSE, Olivier Markarian ne lâche rien. Récemment, plusieurs rumeurs ont évoqué un éventuel rapprochement avec Smart Good Things, entreprise dont le siège social est à Saint-Etienne et dont le propriétaire, Serge Bueno s'est déclaré candidat au rachat. Une chose est sûre, Olivier Markarian ne compte pas lâcher son projet et assure être en mesure d'investir dès cet hiver.

Markarian prêt à lâcher 50M€ sur le mercato