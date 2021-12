Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane va-t-il remplacer Pochettino cet hiver ?

Publié le 9 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la situation semble se compliquer pour Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane peut-il débarquer dès cet hiver à Paris ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Il faut dire que le manque de cohérence tactique ainsi que le comportement évasif de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant à Manchester United commenceraient à agacer du côté de Doha où l'arrivée de Zinedine Zidane continue de faire rêver. Et pour cause, le technicien français est libre depuis son départ du Real Madrid. Et son arrivée à Paris fait de plus en plus parler ces dernières semaines et cela pourrait aller plus vite que prévu. Dès le mois de janvier ?

Zidane au PSG, la rumeur prend de l'ampleur