Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Pochettino... Di Maria règle les dossiers brûlants du PSG !

Publié le 9 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur le début de saison du PSG, Angel Di Maria s'est notamment prononcé sur la situation de Mauricio Pochettino et Lionel Messi. Et le Fideo monte au créneau pour ses deux compatriotes.

Le début de saison du PSG n'a pas été de tout repos. Il faut dire que le club de la capitale a réalisé un mercato estival très impressionnant qui a vu débarquer Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Lionel Messi et Sergio Ramos. Par conséquent, le PSG a rapidement été érigé en grand favori de la Ligue des Champions et tout le monde pensait voir un véritable rouleau compresseur marcher sur ses adversaires. Et pourtant, les Parisiens peinent à répondre aux attentes suscitées par le mercato. En terme de résultats, il n'y a rien de catastrophique puisque le club domine largement la Ligue 1 et a termine deuxième de son groupe de Ligue des Champions derrière Manchester City, mais en terme de contenu, ce n'est pas la même affaire. Mauricio Pochettino semble avoir du mal à trouver l'équilibre tactique, tandis que Lionel Messi est loin du niveau qui lui a permis de décrocher sept Ballons d'Or. Mais Angel Di Maria monte au créneau.

«Messi s'est très vite adapté à Paris»

En effet, dans une interview accordée à ESPN , le Fideo assure que Lionel Messi est sur la bonne voie. « Il le démontre sur les réseaux sociaux, on le voit dans sa maison avec sa famille, content et heureux. Ses enfants sont à l'école. Tout le monde fait en sorte de lui rendre la vie plus facile et de cette manière il s'est très bien adapté dans le groupe, et je pense qu'il s'est très vite adapté à Paris. Mais en ce qui concerne le football, tout se fait petit à petit, c'est un énorme changement pour lui qui doit s'adapter à de nouveaux joueurs et à une nouvelle façon de jouer dans un PSG qui joue en attaque rapide alors que le Barça avait un football de possession. On essaie d'équilibrer un peu tout ça et lui aussi en faisant en sorte qu'il s'adapte à nous et inversement », explique Di Maria qui évoque ensuite le cas Pochettino.

«Pour l'entraîneur, ce n'est pas facile»