Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria fait une annonce sur la situation de Messi !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h45 par A.M.

Très proche de Lionel Messi dans la vie, Angel Di Maria assure que son compatriote s'est parfaitement intégré au PSG malgré les apparences.

Arrivé cet été au PSG, alors que son contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé, Lionel Messi connaît des débuts difficiles à Paris. D'après certains médias espagnols, l'intégration de La Pulga à la vie parisienne ne serait pas encore parfaite tandis que sur le terrain, l'ancien numéro 10 du Barça peine à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter sept Ballon d'Or. Cependant, Angel Di Maria, très proche de Lionel Messi dans la vie, assure que son compatriote se sent très bien à Paris, et ne s'inquiète absolument pas d'un point de vue footballistique.

Di Maria assure que Messi est très heureux à Paris