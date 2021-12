Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola vide son sac sur le feuilleton Haaland !

Publié le 9 décembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Représentant d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola est revenu sur les grandes lignes du feuilleton. Que ce soit au niveau de son avenir, lui qui est lié au PSG, ou par rapport à ses relations avec le Borussia Dortmund tout en vidant son sac sur son premier gros transfert au BvB à l’hiver 2020.

Après s’être révélé aux yeux de l’Europe lors de la première partie de la saison 2019-2020 au RB Salzbourg, Erling Braut Haaland a fait le choix de signer au Borussia Dortmund alors que Manchester United, le Real Madrid, le PSG ou encore la Juventus semblaient être sur les rangs. Au cours des discussions, Mino Raiola est parvenu à négocier l’inclusion d’une clause libératoire de 75M€ effective à compter de l’été 2022, soit à deux ans de la date de l’expiration de son contrat. Et il se pourrait que cela ait fait penché n’a balance en faveur du Borussia Dortmund par rapport à la concurrence. Ce point ainsi que le discours tenu par le directeur sportif Michael Zorc comme l’agent du Norvégien l’a confié à Sport1 ce jeudi. « Je suis un fan de voitures. Quand vous avez le choix entre une Mercedes S63 AMG ou une Audi RS6, c'est difficile, non ? Les deux sont de bonnes voitures. Erling était confronté à cette décision à l'époque. Et Zorc a clairement montré les avantages de sa S63 AMG par rapport à la RS6. Il a vendu le club d'une manière qui a fait dire à Erling : "C'est là que je me vois. C'est ici que je peux me développer". Le BVB s'est énormément développé. Il peut être un exemple pour le monde du football international. Dortmund recrute des supertalents absolus. Ils ont eu les couilles à l'époque de faire venir quelqu'un comme Erling, qui est encore assez peu connu, mais qui coûte quand même beaucoup d'argent. Haaland, Bellingham, Sancho, ce sont de gros investissements qui valent la peine. Si vous aviez hésité un an, vous n'auriez jamais pu faire venir ces joueurs. Maintenant, tout le monde regarde Dortmund avec reconnaissance et dit : "Ils font ce qu'il faut". La Bundesliga allemande n'est pas vraiment réputée pour ses salaires élevés, mais pour sa capacité à faire venir les meilleurs talents ».

Raiola tease un départ d’Haaland l’été prochain en livrant un indice sur son avenir !

Près de deux ans plus tard, Erling Braut Haaland est devenu un attaquant incontournable du football européen. Et du haut de ses 21 ans, le natif de Leeds semble faire tourner la tête des plus grands clubs européens sur le marché des transferts. Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé dont le contrat expirera à la fin de la saison, le PSG garde un oeil sur Haaland comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. Cependant, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich et Manchester City sont annoncés comme étant de potentielles destinations pour Haaland. Sans oublier Chelsea, qui malgré la venue de Romelu Lukaku lors de la dernière intersaison, aurait déjà formulé un intérêt confirmé par l’entraîneur Thomas Tuchel ces dernières semaines. « Cela fait deux ans que nous réfléchissons à ce qu'on va faire. Nous avons une idée claire de la destination d'Erling et nous regardons bien sûr ce que le marché nous propose. Je serais un mauvais conseiller si je ne le faisais pas. Nous pouvons influencer le marché avec un joueur comme Erl. Ce n'est pas le marché qui nous influence. Nous le savons. Avec mes joueurs, j'ai changé le marché des transferts. Nous, les conseillers, avons créé un deuxième jeu à côté du football : Le calciomercato (marché des transferts en italien). Entre-temps, nous parlons deux jours par semaine d'un match et cinq jours des transferts. Peut-être que les directeurs sportifs me détestent. Moi, je ne déteste personne. Je fais simplement mon travail. Et pour cela, j'aime dépasser les limites » . a confié Mino Raiola. Une idée précise se dégagerait au sein du clan Haaland au niveau de son avenir.

« C'est grâce à Zorc qu'Erling joue aujourd'hui au BVB »