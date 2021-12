Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Donnarumma sur son intégration à Paris !

Publié le 9 décembre 2021 à 12h45 par Th.B.

Arrivé à l’intersaison du Milan AC, Gianluigi Donnarumma n’a pas caché sa joie quant à son intégration express au groupe parisien et à son accueil XXL des supporters du PSG.

À l’occasion du dernier mercato estival, le PSG est parvenu à boucler les venues de pas moins de quatre joueurs qui disposaient du statut d’agent libre. Ce fut notamment le cas de Gianluigi Donnarumma qui a débarqué en provenance du Milan AC où il avait tout connu, ses premières classes et ses premiers pas dans le monde professionnel, excepté la Ligue des champions. Et alors que son départ du Milan AC a été tumultueux, son arrivée au PSG s’est faite naturellement, au même titre que son intégration auprès du groupe parisien et des supporters selon le principal intéressé.

« Grâce à eux, je me suis bien adapté »