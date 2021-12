Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Depay... Une révolution se prépare pour Xavi !

Publié le 9 décembre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors que le FC Barcelone ne jouera pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Xavi devrait voir son effectif se révolutionner en 2022. En effet, Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergino Dest, Sergio Busquets et Frenkie de Jong pourraient prendre le large et quitter le Barça en janvier ou en juin.

Le FC Barcelone vit une saison cauchemardesque. Après un début d'exercice 2021-2022 catastrophique, Ronald Koeman a été remercié par Joan Laporta. Pour prendre la succession du néerlandais, le président du Barça a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Xavi. Toutefois, l'ex-capitaine catalan n'a pas su éviter le pire ce mercredi soir. Opposé au Bayern pour le dernier match de la phase de groupes en Ligue des Champions, le Barça avait son destin en main. En cas de victoire face à la bande à Robert Lewandowski, l'écurie blaugrana se qualifiait pour les huitièmes de finale de la C1. Toutefois, les hommes de Xavi se sont fait corrigés par le Bayern (3-0) et ont vu Benfica s'imposer (2-0) face au Dynamo. Résultat, le Barça devra se contenter de la Ligue Europa pour la suite de la saison. Une scénario catastrophe qui pourrait avoir un terrible effet boule de neige.

Ousmane Dembélé déjà condamné à partir ?

Avec l'élimination de son équipe en Ligue des Champions, Xavi pourrait voir de nombreux éléments de son effectif prendre la porte, à commencer par ses deux stars offensives que sont Memphis Depay et Ousmane Dembélé. Selon les informations de Calciomercato.it , Memphis Depay aurait été choisi par Ronald Koeman et ne correspondrait pas vraiment au moule de Xavi. Dans ces conditions, le départ de l'ancien attaquant et capitaine de l'OL ne serait pas « impossible » . De son côté, Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat le 30 juin, se rapprocherait toujours un peu plus d'un départ. Alors qu'il serait toujours dans le collimateur de la Juventus, le numéro 7 du FC Barcelone aurait davantage de chances de partir sans Ligue des Champions. Ainsi, les Bianconeri pourraient profiter de la situation et boucler un nouveau coup XXL à 0€ avec Ousmane Dembélé.

Depay, Piqué, Busquets... désormais sur le départ ?