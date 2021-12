Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse italienne lâche une bombe sur Memphis Depay !

Publié le 9 décembre 2021 à 10h00 par A.D.

Arrivé librement et gratuitement de l'OL lors du dernier mercato estival, Memphis Depay pourrait ne pas faire long feu au FC Barcelone. Alors qu'il était un choix de Ronald Koeman, remercié, l'attaquant néerlandais aurait des chances de quitter le Barça dans un avenir proche.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay a décidé de ne pas prolonger pour rejoindre le FC Barcelone librement et gratuitement. Toutefois, son aventure au Barça est loin d'être le rêve qu'il avait imaginé. Alors que le club catalan est totalement passé à côté de son début de saison, son compatriote néerlandais et ancien sélectionneur Ronald Koeman a été remercié et remplacé par Xavi. Malgré tout, le FC Barcelone n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Memphis Depay pourrait très bientôt faire ses valises pour changer de club.

Memphis Depay déjà sur le départ ?