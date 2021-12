Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria justifie l’intégration compliquée de Gerson !

Publié le 9 décembre 2021 à 9h30 par A.D.

Arrivé de Flamengo lors du dernier mercato estival, Gerson peine à s'acclimater à l'OM depuis sa signature. Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria a tenté d'expliquer les difficultés de son milieu de terrain brésilien.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a arraché Gerson à Flamengo grâce à un chèque avoisinant les 25M€. Toutefois, cette opération est encore loin de porter ses fruits car le milieu de terrain brésilien est en difficulté depuis son arrivée. Interrogé en conférence de presse ce mercredi après-midi, Jorge Sampaoli a estimé que Gerson avait un peu de mal à s'intégrer parce qu'il venait du Brésil. « Je pense que c'est plus un problème de processus de la mentalité de chaque joueur, car lui il s'entraine pareil depuis le début. Il commence à mieux se trouver sur le terrain. On le voit plus joyeux aussi. Au Brésil, il survolait le championnat physiquement, là c'est plus difficile. Il commence à comprendre tout ça, à savoir ce qu'il doit faire. Je parle beaucoup avec lui. C'est un joueur de talent, il doit le montrer sur le terrain. Il est meilleur dans les duels. Quand on arrive du championnat brésilien, on a besoin d'une adaptation rapide sinon on peut vite plonger » , a confié le coach de l'OM.

«Gerson venait d’enchaîner 18 mois de compétition quand il est arrivé à l’OM»