Mercato - OM : La grande annonce de Sampaoli sur l'intégration de Gerson !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services d'une dizaine de joueurs, dont Gerson. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Jorge Sampaoli s'est livré sur l'intégration du milieu de terrain brésilien.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Flamengo, Gerson a tapé dans l'oeil de l'OM. A tel point que Pablo Longoria a lâché 30M€ - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - pour l'arracher au club brésilien. Toutefois, Gerson éprouve de grande difficultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs, à un nouveau championnat, la Ligue 1, et à sa nouvelle vie à Marseille. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Jorge Sampaoli a lâché ses vérités sur l'intégration difficile de Gerson.

«Quand on arrive du championnat brésilien, on a besoin d'une adaptation rapide sinon...»