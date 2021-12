Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est clairement prévu pour sa dernière piste !

Publié le 8 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, le nom de Sergio Gomez a été associé à l’OM. Toutefois, recruter le joueur d’Anderlecht ne sera pas si simple pour Pablo Longoria.

Après le dernier mercato estival XXL, l’OM a encore envie de se renforcer. Le poste d’arrière gauche serait notamment au coeur des préoccupations. Alors que Jordan Amavi n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’active pour trouver du sang neuf. Une quête qui l’aurait mené du côté d’Anderlecht. Dernièrement, il était ainsi question d’un intérêt de l’OM pour Sergio Gomez. L’espoir espagnol pourrait-il poursuivre sa carrière sur la Canebière ? Longoria a reçu de grosses réponses dans ce dossier.

« À moins d'une enveloppe de 10M€ sur la table… »