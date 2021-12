Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une condition fixée par Sampaoli pour le recrutement ? La réponse !

Publié le 7 décembre 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a considérablement rajeuni son effectif l’été dernier, Pablo Longoria assure que Jorge Sampaoli n’apporte aucune demande particulièrement sur les critères de recrutement.

Très actif l’été dernier avec pas moins de onze nouvelle recrues bouclées par Pablo Longoria, l’OM en avait profité pour considérablement rajeunir son effectif avec ses nouveaux renforts. Un choix fort de la part du club phocéen, qui n’avait pas forcément été dicté par Jorge Sampaoli, et Longoria indique d’ailleurs clairement dans les colonnes de L’Equipe ce mardi que l’entraîneur argentin de l’OM ne demandera pas non plus de faire venir plus d’éléments expérimentés en janvier.

« Sampaoli a adhéré au projet »