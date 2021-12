Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce déjà quatre transferts pour l’été 2022 !

Publié le 7 décembre 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le dernier mercato estival a été très agité pour l’OM dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a fait le point sur différents dossiers et confirme que quatre nouvelles opérations sont déjà prévues pour l’été 2022 au sein du club phocéen.

C’est un fait, malgré des moyens financiers relativement limités, l’OM a réussi à considérablement se renforcer l’été dernier et avait accueilli pas moins de onze nouvelles recrues officielles durant cette période. Pour se faire, le président Pablo Longoria avait notamment multiplié les opérations sous la forme de prêt, et certains d’entre eux sont même accompagnés d’une option d’achat à disposition de l’OM en fin de saison. D’ailleurs, dans un large entretien accordé à L’Equipe ce mardi, le président du club phocéen annonce que plusieurs joueurs deviendront définitivement des joueurs de l’OM au terme de leur prêt l’été prochain.

Milik, Ünder, Guendouzi… L’OM va définitivement les recruter

Pablo Longoria d’abord fait le point sur le cas Arkadiusz Milik, qui avait débarqué en janvier 2021 en provenance de Naples pour un prêt de 18 mois et deviendra un joueur de l’OM à parti entière l’été prochain : « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM », assure le dirigeant espagnol. Et Longoria affiche un discours similaire pour Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder, recrutés l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat : « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques ». En clair, l’OM a déjà quatre transfert programmés pour le mercato estival 2022, et il faudra donc prévoir de grosses dépenses pour ces différentes opérations.

