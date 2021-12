Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dés sont jetés pour cet indésirable de Sampaoli !

Publié le 7 décembre 2021 à 10h10 par A.C.

Prolongé il y a seulement quelques mois, Jordan Amavi n’a disputé que deux petits matchs cette saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

C’est une situation assez étrange. Seul véritable latéral gauche de l’effectif, Jordan Amavi ne joue plus à l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli lui a clairement ouvert la porte de sortie pour cet hiver. « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie » a expliqué le coach de l’OM, lors d’une récente conférence de presse. « L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato ». Pourtant, L’Équipe a récemment révélé que Sampaoli avait validé la prolongation d’Amavi en mars dernier, jusqu’en juin 2025.

Un départ cet hiver, seule solution pour Amavi