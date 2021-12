Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation troublante sur un dossier sensible de Sampaoli !

Publié le 6 décembre 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Plus que jamais poussé vers la sortie par l’OM où il n’entre pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, Jordan Amavi avait pourtant été prolongé en mai dernier… avec l’accord de l’entraîneur argentin ! Explications.

« Je suis très heureux de prolonger à l'OM (…) Je me sens très bien ici, on a un bon effectif, il y a l'arrivée de coach. C'est l'OM, ce n'est pas n'importe quel club. Je ne vois pas pourquoi je serai parti malgré les intérêts de certains clubs », expliquait Jordan Amavi le 7 mai dernier en conférence de presse, juste après avoir acté sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM. Mais depuis, le latéral gauche français ronge son frein au sein du club phocéen et ne compte que deux apparitions depuis le début de la saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui l’a d’ailleurs récemment invité publiquement à changer d’air lors du mercato de janvier. Et pourtant…

Sampaoli avait validé la prolongation d’Amavi