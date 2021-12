Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi a déjà vendu la mèche pour son avenir !

Publié le 6 décembre 2021 à 2h45 par La rédaction

Prêté avec option d’achat par Arsenal, Mattéo Guendouzi revit cette saison avec l’OM. Et le milieu de terrain français semble bien déterminé à s’inscrire dans la durée au sein du projet McCourt…

Parmi les nombreuses recrues du dernier mercato estival à l’OM, Mattéo Guendouzi a réussi à s’imposer comme l’une des grandes satisfactions de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain français de 22 ans, arrivé en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 11M€, fait figure de titulaire en puissance à l’OM depuis le début de la saison. Et à ce titre, Guendouzi semble déjà avoir les idées claires pour son avenir…

Guendouzi bien parti pour rester à l’OM ?