Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi lance un gros appel du pied à Longoria !

Publié le 21 novembre 2021 à 13h15 par La rédaction mis à jour le 21 novembre 2021 à 13h33

Prêté avec option d'achat par Arsenal, Mattéo Guendouzi se sent très bien à l'OM. Le milieu de terrain a d'ailleurs envoyé un très gros appel du pied à la direction phocéenne concernant son avenir.

L’été dernier, l’OM s’est attaché les services de nombreux joueurs. Parmi eux, on peut retrouver Mattéo Guendouzi. En froid avec Arsenal, le milieu de terrain a été prêté au club phocéen alors qu’il venait tout juste de revenir d’une expérience d’une saison au Hertha Berlin en Bundesliga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 22 ans s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. Mattéo Guendouzi est devenu l’un des titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli. Mieux encore, l’international tricolore a fêté sa première sélection en Équipe de France contre la Finlande le 16 novembre dernier. Mattéo Guendouzi se sent bien à Marseille, au point d’avoir les idées très claires pour son avenir, lui qui possède une option d’achat de 11M€ dans son prêt qui deviendra obligatoire si l’OM se maintient en Ligue 1.

« Je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça »