Mercato - OM : Longoria se lâche sur un dossier très sensible du mercato…

Publié le 7 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé malgré les récentes offres formulées par Pablo Longoria. Et le président du club phocéen semble s’impatienter…

Boubacar Kamara et l’OM, c’est bientôt la fin ? Le jeune milieu défensif de 22 ans arrivera au terme de son contrat avec le club phocéen à l’issue de la saison, et à en croire les dernières révélations, il n’a pas donné suite à la dernière offre de prolongation formulée par son président Pablo Longoria. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce mardi, ce dernier met la pression sur Kamara et affiche plus que jamais son envie de le voir rester à l’OM.

« Je souhaite qu’il prolonge, mais… »