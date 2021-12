Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce successeur de Mbappé, c’est terminé !

Publié le 7 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG pour oublier Kylian Mbappé, Karim Adeyemi serait cependant appelé à signer en Bundesliga.

Hormis Mohamed Salah et Dusan Vlahovic, le PSG songe à Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. Mais là ne se l’imiterait pas les options étudiées par le comité de direction du PSG. En effet, El Nacional a dernièrement fait savoir que le profil de Karim Adeyemi (19 ans) titillerait le PSG. Néanmoins, cette piste semblerait d’ores et déjà échapper au Paris Saint-Germain.

Adeyemi voudrait la Bundesliga !