Mercato - OM : Tout a changé pour Arkadiusz Milik !

Publié le 7 décembre 2021 à 14h30 par A.C.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille il y a un peu moins d’un an, Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé sur le départ, mais Pablo Longoria semble vouloir le garder.

Blessé cet été, ce qui lui a fait rater l’Euro, Arkadiusz Milik a dû attendre la fin du mois de septembre pour retrouver les terrains avec l’Olympique de Marseille. Son retour semblait être une excellente nouvelle et surtout une assurance de buts supplémentaires pour Jorge Sampaoli... mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Le Polonais rencontre en effet des difficultés à se remettre dans le bain, après six mois prometteurs avec l’OM. Lors de la défaite face au Stade Brestois (1-2), il était même remplaçant au coup de sifflet initial, ce qui n’est forcément pas anodin. « Pour Milik, il y a aussi son absence lors de la préparation qui lui a fait perdre la continuité dans le collectif » a récemment annoncé Sampaoli, pour défendre Milik. « On doit trouver cette complémentarité pour ne pas que l’équipe perde dans le jeu quand elle joue avec un 9 ». Pourtant, une autre menace pourrait bientôt planer sur l’Olympique de Marseille, puisque l’avenir de Milik pourrait bien refaire parler.

« Milik est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM »

Il ne faut pas oublier que Arkadiusz Milik est toujours prêté à l’Olympique de Marseille, qui doit encore verser près de 8M€ au Napoli. Cela ne simple toutefois être qu’un simple détail pour Pablo Longoria, qui a été interrogé à ce sujet dans un entretien publié par L ’Équipe . « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée » a expliqué le président de l’OM. « Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM ». Le Polonais semble d’ailleurs plutôt heureux à l'Olympique de Marseille et il avait récemment laissé entendre ne pas vraiment penser à un départ pour le moment, en déclarant au micro de Prime Video : « Combien de temps je m’imagine jouer ici ? Pour le moment, je n’y pense pas. J’ai un contrat avec Marseille ».

